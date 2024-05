PRIMO MAGGIO SENZA DIRITTI PER I MILITARI. IL SIAMO DISERTA IL CONTRATTO.

Roma 30 apr 2024 – Il 1° maggio rappresenta universalmente una giornata dedicata alla celebrazione dei lavoratori, nata con lo scopo di ricordare l’importante impegno dei sindacati e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dalla classe lavorativa.

Tuttavia, quest’anno i lavoratori militari avranno davvero poco da festeggiare.

All’alba della conquista dei diritti sindacali dei militari e dell’avvio dei tavoli di contrattazione, il Segretario Generale del Sindacato SIAMO Esercito, Daniele Lepore, è stato oggetto di un procedimento disciplinare istituito per presunte violazioni disciplinari in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Sindacato attraverso i mezzi di stampa, in cui si richiedeva ponderazione e dialogo nella vicenda che ha coinvolto un nostro iscritto: il Gen. D. Roberto Vannacci.

Questa mossa, a nostro avviso di tipo censorio e antisindacale, rischia di compromettere l’azione a difesa degli iscritti del SIAMO (oggi) e di qualunque altra APCSM (domani), mettendo a repentaglio ogni tentativo di confronto tra le parti.

Di conseguenza, fintanto che ogni dichiarazione a tutela degli iscritti, anche durante i tavoli di contrattazione, potrà essere soggetta a verifica disciplinare da parte delle istituzioni militari, il Sindacato SIAMO Esercito ha deciso di non partecipare ai prossimi incontri, in attesa che si faccia chiarezza sull’esito della vicenda. Pertanto nessun rappresentante sarà presente in Funzione Pubblica al prossimo incontro dell’8 Maggio.

Restiamo dunque in attesa che si faccia chiarezza su questa delicata situazione, affinché possa essere garantita la tutela dei diritti sindacali e lavorativi dei militari.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. ESERCITO

