PRIMO MAGGIO, USIF: LETTERA APERTA AL GOVERNO, BASTA ATTESE, NECESSARIO DARE ASCOLTO AI LAVORATORI IN DIVISA!

Roma, 1 mag 2024 – USIF auspica che la giornata del 1° maggio rappresenti un momento di riflessione e presa di coscienza da parte del Governo circa le legittime aspettative di tutto il personale del Comparto.

In occasione della Festa dei lavoratori, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), con lettera aperta, lancia un appello al Governo e alla politica affinché vengano tutelati anche i diritti e le giuste rivendicazioni delle donne e degli uomini in divisa.

L’ormai consolidata prassi di procedere solo a posteriori al rinnovo contrattuale, rende vani gli aumenti e inadeguate le risorse finanziarie, non congrue a colmare la perdita del potere d’acquisto degli stipendi accumulatasi nel corso degli anni.

Esistono primarie necessità economiche ed altre di diversa natura che richiedono la dovuta attenzione, proprio il contratto di lavoro risulta essere lo strumento fondamentale per garantire le migliori condizioni retributive e dei diritti più in generale.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), a nome di tutto il personale della Guardia di Finanza, ritiene che tra le priorità del Governo dovranno essere necessariamente affrontate , anche in sede di rinnovo contrattuale, le seguenti e non ulteriormente procrastinabili tematiche:

ulteriori ed appropriate risorse economiche per il finanziamento del rinnovo del Contratto di Lavoro 2022–2024 volte a salvaguardare il potere d’acquisto degli stipendi (quelle attualmente appostate risultano essere pari a poco più di un terzo dell’inflazione degli stessi anni di riferimento), in modo da “rinvigorire” il trattamento economico fondamentale;

stanziamento di fondi ad hoc per garantire al personale il pieno riconoscimento della retribuzione delle ore di straordinario . Tali ulteriori risorse economiche non dovranno gravare sui fondi destinati alla contrattazione collettiva;

liquidazione del compenso per lavoro straordinario concernente le “ore tagliate” non recuperate e non retribuite anche in assenza del diniego di recupero ore/riposo compensativo, in analogia a quanto avviene nella Polizia di Stato;

interventi di defiscalizzazione delle indennità accessorie (già previsto nell’addendum al contratto triennio 2019/2021);

finanziamento per l’ampliamento dell’indennità per attività ispettiva tributaria (art. 49 – rinnovo contrattuale Forze di Polizia Militari, D.P.R. 57/2022) a tutti i servizi di polizia economico-finanziaria e non solo all’attività tributaria;