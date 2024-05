Un primo maggio con un significato storico per i Carabinieri

Roma, 1 mag 2024 – Dal portale web di NSC / “Quest’anno la festa del 1°maggio ha un significato storico per tutti le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

La 46/2022 ci ha concesso un grandissimo strumento per poter chiedere le giuste tutele ed i giusti riconoscimenti per il nostro esigente lavoro.

L’Italia ha bisogno di investire nel mondo del lavoro, perché i lavoratori meritano serenità e sicurezza nel futuro e non approssimativismo, incertezze e mortificazioni sociali.

Per questo, il mio augurio è che, in vista dei prossimi appuntamenti per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto difesa e sicurezza, tutti i lavoratori possano cogliere questa grandissima opportunità, per dare ancora più senso al 1°maggio nella speranza di poter guardare al futuro in un’ottica più serena, riconoscendo i sacrifici, le difficoltà, ma soprattutto una professionalita’ dell’intero comparto, che troppo spesso ha sofferto la sordità della politica. Uniti non si è mai soli”

Ilario Castello

Segretario nazionale Nsc