Il SIAF sui fatti successi a Torbellamonica

“Sui gravi fatti avvenuti a torbellamonaca – via dell’Archeologia, in cui, poche ore fa, Finanzieri e Carabinieri sono stati aggrediti da clan criminali e occupanti sine titulo, il SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri chiede convintamente che il Governo e le Autorità preposte facciano la loro parte, STANDO DALLA PARTE delle Forze dell’ordine, con fatti e azioni concrete e immediate.