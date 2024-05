USMIA e la piattaforma digitale SpartApp, uniti per semplificare la vita professionale e personale dei propri iscritti.

SpartApp Club, è una piattaforma dedicata esclusivamente agli appartenenti del Comparto Sicurezza e Difesa.

Il progetto nasce analizzando dall’interno, tutte le difficoltà riscontrate dai dipendenti del Comparto.

Nei siti Ministeriali non è semplice trovare documentazioni, è difficile essere sempre informati, soprattutto in tempi brevi con nuovi regolamenti ed attività burocratiche sempre in evoluzione, inoltre, spesso convenzioni e offerte commerciali vengono ignorate.

La difficoltà di queste ricerche porta spesso il personale a rinunciare.

SpartApp unisce tutti gli uomini e le donne del Comparto in un unico bacino d’utenza, consente l’accesso diretto a documenti e normative di servizio catalogate per corpi di appartenenza, rende semplice e veloce la ricerca ed il download immediato utilizzando qualsiasi dispositivo.

Tutti gli utenti iscritti al Club, accedono liberamente alle scontistiche ed alle promozioni presenti nel Circuito commerciale SpartApp, inoltre è presente una sezione con le convenzioni Ministeriali.

SpartApp e USMIA hanno stretto una partnership con uno scopo comune, il benessere dei propri iscritti di oggi e quelli di domani.

USMIA il sindacato Interforze e SpartApp il Club esclusivo del Comparto Sicurezza e Difesa, hanno stretto un accordo importante che determina la presenza del sindacato in una piattaforma digitale commerciale, nello stesso modo il logo di SpartApp sarà presente sul sito di un sindacato militare.

La segreteria di USMIA ha messo a disposizione un gruppo di lavoro che insieme al Team di SpartApp si occuperà di gestire alcuni aspetti, e diverse aree, dedicate al benessere degli utenti associati.

Sono certo che questa collaborazione porterà dei risultati importanti, noi come SpartApp stiamo lavorando a questo progetto dal gennaio 2021, spiega Claudio Mura CEO e Co-founder di SpartApp, in tutto questo tempo abbiamo sempre lavorato su quello che per noi è il primo valore della piattaforma, offrire servizi tecnici e accordi commerciali vantaggiosi e sempre disponibili a tutti i dipendenti del Comparto.

Abbiamo costruito un ambiente digitale protetto, ci impegniamo tutti i giorni perché gli utenti si sentano importanti e parte integrante di questo Club a loro dedicato.

Leonardo NITTI Segretario Generale di USMIA Interforze, spiega, questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e il progresso nel settore della difesa e della sicurezza, dimostrando l’impegno di USMIA Interforze nel fornire servizi di qualità e all’avanguardia ai nostri associati. Continueremo a lavorare duramente per soddisfare le esigenze dei nostri soci e per mantenere alta la nostra reputazione come punto di riferimento per il personale militare italiano.

Inoltre, l’integrazione di SpartApp nel nostro ambiente digitale ci consente di ottimizzare i tempi nelle ricerche di disposizioni, norme, circolare, leggi ecc. avendo a disposizione una Banca Dati raccolte in un unico luogo.

Concludendo, questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’innovazione e il progresso nel settore digitale, dimostrando l’impegno di USMIA Interforze e SpartApp nel fornire servizi di qualità e all’avanguardia ai nostri associati. Continueremo a lavorare duramente per soddisfare le esigenze dei nostri soci e per mantenere alta la nostra reputazione come punto di riferimento per il personale militare italiano.

Roma 2 maggio 2024

La Segreteria Generale