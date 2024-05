Esercito, l’età media dei sottufficiali è di 49 anni. Crosetto: «Troppo alta, non possiamo più permettercela»

Roma, 4 mag 2024 – Che’ l’eta dei Sottufficiali e’ troppo alta non e’ che ce lo doveva dire ora o oggi il Ministro. E’ da anni che si denuncia questo fatto. Ma anche ormai l’eta’ media dei graduati in SPE e’ troppo alta e quindi non va trascurata anche quest’ultima ipotesi.

Abbiamo forze armate con una eta’ sbilanciata e poco flessibile per vari motivi. La colta e’ soprattutto della riduzione degli organici e del pessimo sistema pensionistico adottato negli ultimi decenni: chi ha potuto e’ scappato via in anticipo rispetto alle leggi pensionistiche piu’ ristrettive in arrivo; gli altri per mantenere il potere di acquisto delle pensioni devono lavorare fino a 60 anni! Ed ecco che ormai lavorano solo i “vecchi” i quali non sono piu’ elastici a svolere il ruolo di appartenenza a 360 gradi.

Detto questo, va registrato anche il fatto che oggi molti addetti ai lavori chiedono un aumento degli organici, mentre fino a ieri sono stati drasticamente ridotti. Ma sappiamo veramente che esercito vogliamo?

