Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce: non manderemo soldati Italiani in Ucraina

Roma, 4 mag 2024 – L’attacco Russo in ucraina non si ferma. La situazione al fronte e’ sempre piu’ critica. Alcuni capi di stato Europei si dicono pronti ad intervenire. L’Italia tramite il Ministro Tajani dichiara: “Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a Reggio Calabria ad una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron.

“Noi difendiamo – ha aggiunto Tajani – il diritto dell’Ucraina ad essere uno Stato indipendente. Ma non siamo, lo ribadisco, in guerra con la Russia.

La nostra posizione è sempre questa. Non abbiamo mai cambiato idea. Noi difendiamo la libertà, l’indipendenza, ma stiamo lavorando per costruire la pace”. da RAINEWS.IT



