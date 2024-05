Sedi disagiate. Attuale configurazione del Gruppo di Gioia Tauro: sperequazione tra gli appartenenti al medesimo reparto e riflessi sulla qualità del clima organizzativo degli ambienti di lavoro. Il SIAF scrive al Comando Generale.

Roma, 4 mag 2024 – Nel preservare e incentivare l’obiettivo comune del benessere del personale nel delicato tema delle sedi disagiate, questa Organizzazione sindacale intende rappresentare la situazione attuale del reparto in oggetto indicato.

Il Gruppo di Gioia Tauro è strutturato organicamente in due Nuclei Operativi, espletando anche l’attività all’interno del porto della stessa città. Ad oggi, sono stati riconosciuti i benefici attribuibili in tema di mobilità per il personale, afferenti alle sedi disagiate, esclusivamente per i militari in forza sì, al Gruppo di Gioia Tauro, ma solo per coloro che prestano il loro servizio al 1° Nucleo Operativo.

Tale situazione, comporta una discrasia in termini di eguaglianza, dove si manifesta il mancato riconoscimento di un diritto in modo equo per una parte del personale, considerata la presenza di identici elementi di condizioni, criticità ambientale e lavorativa tra i colleghi di tutto il Gruppo. Infatti, il disagio socio-ambientale del particolare contesto territoriale è vissuto e patito da tutti coloro che, nella loro esperienza di servizio, operano a Gioia Tauro, imprescindibilmente dalla tipologia di attività che svolgono, considerata anche la vicinanza delle due caserme.

Ciò comporta, da quanto percepito dal personale, oltre ad una disomogeneità di trattamento, difficoltà anche nell'organizzazione del servizio, non garantendo il conseguimento di una virtuosa e autoalimentata turnazione, non solo dei colleghi operanti in area portuale ma di tutti coloro che lavorano nella medesima area in cui, appunto, si riscontrano le medesime problematiche.

