SAFETY DAYS PRESSO MARINANORD LA SPEZIA

Roma, 6 mag 2024 – Questa Associazione Sindacale rappresenta alla propria rete di iscritti l’importante evento che si terrà a La Spezia, presso MARINANORD, “Safety Days” il 07/05 p.v. volto a sensibilizzare i

lavoratori su sicurezza e prevenzione degli infortuni, oltre a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

La sicurezza sui luoghi di lavoro è un principio cardine sul quale si fonda la nostra O.S., che non può prescindere dai precetti legislativi nati per tutelare la salute dei lavoratori su tutti i luoghi di lavoro, che nel nostro caso diventano peculiari proprio per le particolari mansioni svolte, in special modo negli ambienti di settore, navi o aerei.

La promozione di questi eventi sposano in pieno i principi citati poc’anzi, e non possiamo esimerci dal condividerli e portarli a conoscenza di tutti i nostri iscritti.

Ben vengano queste iniziative che abbracciano tutte le tematiche, dall’Attività ludico-pratiche con Area espositiva, al Seminario “Sicurezza sul lavoro: da obbligo a valore condiviso”, passando per il “Caffè con infortunio” fino al seminario “Stress lavorativo: quali DPI?”.

La sensazione è che se ne parli anche troppo di sicurezza sul lavoro, ma purtroppo i dati sui morti sul lavoro sono ancora troppo elevati, e questo vuol dire che si deve fare ancora molto.

LA SEGRETRIA NAZIONALE

