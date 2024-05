Richiesta aggiornamento situazione infrastrutturale caserma Ventimiglia (IM). Il SIAF scrive al Comandante Regionale della Liguria.

Roma, 6 mag 2024 – La scrivente Organizzazione Sindacale nei mesi scorsi ha reso edotta la S.V. delle numerose doglianze da parte del personale circa le condizioni infrastrutturali riscontrate presso la caserma Ventimiglia, che creano disagio al personale che vi presta servizio e soprattutto vi alloggia.

A seguito di tale intervento, sembrerebbe che vi sia stato un primo sopralluogo, effettuato da personale in forza al Re.T.L.A. “Liguria”, che avrebbe riscontrato la concretezza delle discrasie segnalate da questa Organizzazione Sindacale.

Ad oggi, tuttavia, sembra che non sia stato ancora effettuato alcun tipo di intervento migliorativo, relativo alle problematiche già evidenziate né, tantomeno, effettuata nessuna comunicazione informativa al personale interessato od a questa Organizzazione Sindacale, in merito ai lavori che verranno effettuati e soprattutto alle tempistiche di realizzazione degli stessi.

In presenza di problematiche della specie, infatti, é fondamentale la circolarità delle informazioni proprio per non lasciare spazio all’incertezza.

Come é ben comprensibile, il personale accasermato si trova a vivere in condizioni abbastanza disagevoli dovute all' assenza di energia elettrica nell'area dei servizi igienici.

