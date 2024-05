DAL GOVERNO: RAPPRESENTANZE SINDACALI MILITARI / Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale fra militari (decreto legislativo – esame preliminare)

Roma, 7 mag 2024 – Dal Consiglio dei Ministri n. 80 del 6-5-2024.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della difesa Guido Crosetto, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale fra militari (APCSM).

In considerazione della prima applicazione delle disposizioni che hanno abrogato l’istituto delle rappresentanze militari, le norme sono volte a garantire la partecipazione delle APCSM alle procedure negoziali in attesa della prima contrattazione nell’ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi.

Inoltre, si allineano i termini dei trienni di contrattazione a quelli già previsti per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria e si interviene sulle soglie previste per il requisito della rappresentatività a livello nazionale, con una riduzione della percentuale di iscritti sulla forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento al 2 per cento per il triennio negoziale 2022/2024 e al 3 per cento per quello 2025/2027.

