IL SIULM INCONTRA IL PERSONALE DEL 17° STORMO

Roma, 8 mag 2024 – Lo scorso 6 maggio una delegazione del Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SiULM) ha visitato la base militare sede del 17° Stormo di Furbara (Roma). I nostri dirigenti hanno ritenuto necessario incontrare e confrontarsi con il personale e verificare le tante segnalazione riguardanti il servizio mensa. La riunione è stata preziosa per ascoltare le richieste in merito ai programmi della nostra sigla e per denunciare l’inadeguatezza del servizio del confezionamento e distribuzione dei pasti per il personale del Reparto.

Dalle informazioni ricevute solo il 20 percento della forza effettiva dello Stormo fruisce di tale servizio. Il resto si accontenta di pasti frugali, con le immaginabili conseguenze negative.

Gli intervenuti hanno ampiamente confermato che il servizio mensa è da anni fornito da una ditta in appalto con pasti confezionati all’esterno dello Stormo e distribuiti con il sistema del “veicolato”. Questa situazione, che ormai va avanti da troppo tempo, sembrava all’inizio essere una soluzione “tampone”.

Con il passare del tempo si è potuto constatare che tale sistema è, purtroppo, divenuto “il servizio mensa del 17° Stormo”. Dobbiamo rilevare che le tante lamentele pervenuteci preventivamente, non sono state seguite da altrettante presenze all’incontro con i nostri delegati.

L’opera di sensibilizzazione da parte del nostro sindacato alle Autorità competenti per la risoluzione di questa problematica, andrà avanti comunque. Questa politica di “tutela” degli iscritti appartiene in modo “viscerale” al SiULM. La attueremo anche per i tanti colleghi che da ieri, al termine della riunione a Furbara (Roma), hanno deciso di firmare la delega a favore della nostra sigla.

Ci pare doveroso, purtroppo, evidenziare che, nonostante sia trascorso più di un anno dall’entrata in vigore della Legge che istituisce i Sindacati Militari (Legge nr. 46 del 2022), il personale ancora fatica a metabolizzare che le associazioni sindacali sono l’unico strumento di tutela dei lavoratori “con le stellette” attualmente esistente ed autorizzato.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

