Rinnovo Contratto 2022-2024 esito del primo confronto tecnico / SIULP POLIZIA

Roma, 10 mag 2024 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso dal Sindacato di Polizia SIULP.IT / Il giorno 8 maggio 2024 si è tenuto il secondo confronto a palazzo Vidoni, per l’avvio del negoziato in fase tecnica per lo sviluppo delle procedure relative al rinnovo del contratto di lavoro del personale dei Comparti Sicurezza e Difesa riferito al triennio 2022/2024.

Un momento di iniziale confronto su linee d’indirizzo generale per individuare il percorso di allocazione delle risorse economiche rese disponibili dal Governo, in relazioni anche alle priorità collegate alla parte normativa. Si tratta di un impegno che giunge con un significativo ritardo, per colpa della politica che, ormai, da oltre un decennio, finanzia il rinnovo contrattuale con oltre due anni di ritardo rispetto alla scadenza naturale del nostro contratto di lavoro.

Purtroppo nostro malgrado non possiamo esimerci dal descrivere il quadro complessivo dei lavoratori delle Forze di Polizia, aggiungendo fin da subito che le risorse per la specificità saranno le sole che potranno essere dedicate alla retribuzione accessoria e all’aumento delle diverse indennità, che sono gli strumenti per migliorare, aumentare e meglio remunerare l’operatività richiesta ai poliziotti.

Le somme previste sono insoddisfacenti, infatti i circa 8 milioni di euro, cablano solo 7 euro a persona, da suddividere per tutte le voci. Ecco perché fin da subito è necessario, come richiesto, l'individuazione di nuovi fondi per la specificità con i quali adeguare le voci economiche delle indennità, alcune delle quali ferme a valori di oltre 20 anni fa.



