Disposizioni urgenti in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). DECRETO-LEGGE 9 maggio 2024, n. 61

Roma, 11 mag 2024 – Governo: associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita’ delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice

dell’ordinamento militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.

90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia

di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28

novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante

«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)

m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in

particolare, l’articolo 23, comma 2;

Ritenuta la necessita’ e urgenza di adottare interventi volti a

garantire l’effettivo esercizio dell’attivita’ a carattere sindacale

delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari,

nonche’ ad assicurare la massima efficienza del personale militare e

civile del Ministero della difesa e la piena operativita’ delle Forze

armate;

Ravvisata in particolare, la straordinaria necessita’ e urgenza di

adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle

procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il

rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di svolgimento

dell’attivita’ a carattere sindacale

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attivita’ a

carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di

contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle

associazioni di cui all’articolo 1475 e seguenti del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento

militare, per l’anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui

all’articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un

distacco ogni quattromila unita’ di personale e di un’ora annua di

permesso retribuito ogni due unita’ di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1

si provvede ai sensi dell’articolo 1480, comma 5, del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di

permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo

per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell’articolo 1480,

comma 14.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari

complessivamente a euro 6.717.474 per l’anno 2024, di cui euro

3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l’Arma dei

carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2024-2026, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali

della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo

parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l’accantonamento

relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466,

l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 2

Modifiche alla disciplina transitoria

in tema di rappresentativita’ a livello nazionale

1. Il comma 2, dell’articolo 2257-ter del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66, e’ sostituito dal seguente:

«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall’articolo 1478,

commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita’ a

livello nazionale, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;

b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale

2025-2027.».

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del

Ministero della difesa e operativita’ delle Forze armate

Art. 3

Incremento Fondo risorse decentrate

del personale civile del Ministero della difesa

1. A fronte dell’incremento dei compiti e delle funzioni svolti dal

personale civile del Ministero della difesa a supporto delle Forze

armate, e’ autorizzata, per l’anno 2024, la spesa di 10 milioni di

euro da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate del

personale civile non dirigenziale, in deroga al limite previsto

dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di

spesa di euro 10 milioni per l’anno 2024, mediante corrispondente

riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura

permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244,

e iscritti sul fondo di cui all’articolo 619 del decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66.

Art. 4

Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti

1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla

partecipazione al Nato Innovation Fund, all’articolo 1, comma 388,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso le parole «1

milione di» sono sostituite dalle seguenti: «7.650.000».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.650.000 euro

per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo

al Ministero della difesa.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 9 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio

dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell’economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.