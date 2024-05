PRIMA ASSEMBLEA SINDACALE DI USMIA CARABINIERI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CALTANISSETTA

Roma, 11 mag 2024 – Nella giornata di sabato 11 maggio, si è svolta la prima assemblea sindacale di USMIA Carabinieri presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. Questo evento storico segna la prima volta, in oltre duecento anni, lo svolgersi di un’assemblea sindacale all’interno di una caserma dei Carabinieri di Caltanissetta, reso possibile dall’apertura del Parlamento Italiano che, con l’approvazione della legge 46 del 2022, ha esteso il diritto di associazione sindacale anche ai Carabinieri.

L’Associazione, unica nel suo genere, in quanto Interforze e attiva da alcuni anni, ha presentato la propria organizzazione e ha espresso l’intenzione di ampliare il numero degli iscritti durante l’assemblea nella provincia di Caltanissetta. Sono stati illustrati i vari servizi di consulenza offerti agli iscritti, inclusi sportelli previdenziali, medico-legali, nonché consulenza legale, disciplinare e psicologica gratuita per i membri e le loro famiglie. Inoltre, è stata presentata la polizza tutela legale, unica nel suo genere, che copre sia i militari iscritti che le loro famiglie in ambito civile, penale e amministrativo, garantendo agli iscritti la libera scelta del legale.

Durante l’assemblea sono stati affrontati temi di particolare interesse, come il trattamento economico di attività e pensionamento, le criticità in materia alloggiativa e di protezione sociale, e il contributo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla formazione e all’elevazione culturale.

L’assemblea è stata diretta, oltre che dal Segretario Regionale Fabrizio Zichi, dal Segretario provinciale di Caltanissetta Adriano Alesso, con la presenza del Segretario Nazionale Interforze Salvatore Miccichè, e di alcuni dei Segretari delle altre province siciliane, tra cui Antonio Arnese, Filippo Mursia, Lucio Pavone e Paolo Crimi.

USMIA Carabinieri si presenta così completa di tutti i servizi necessari per soddisfare le esigenze dei colleghi.

Roma, 11 maggio 2023

Il Segretario Regionale Usmia Carabinieri

Fabrizio Zichi

