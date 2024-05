L’ANSI al congresso nazionale dell’associazione nazionale magistrati.

Roma, 13 mag 2024 – L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, rappresentata dal Presidente Nazionale Gaetano Ruocco e dal commissario straordinario ANSI nella Repubblica Federale Tedesca, Giovanni Taormina, ha partecipato al 36° congresso nazionale dell’associazione nazionale magistrati.

L’evento si è svolto a Palermo nei giorni 10, 11 e 12 maggio scorsi.

“Ringrazio il presidente dell’ANM, Giuseppe Santalucia, per il gradito invito a partecipare al congresso nazionale del sodalizio dei magistrati – dichiara Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’ANSI – i Sottufficiali, in particolare quelli delle Forze di Polizia che operano nelle Procure, sono i più stretti collaboratori dei magistrati e svolgono un’importante azione investigativa per la repressione dei reati.

Tanti Sottufficiali si sono distinti nella lotta alla mafia e al terrorismo – conclude Ruocco – pagando spesso con la vita l’impegno per la salvaguardia delle libertà democratiche.”

ANSI, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia

