IL SIAMO ESERCITO PER LA PRIMA VOLTA AL PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO ARTIGLIERIA E NBC DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Roma, 14 mag 2024 – Riceviamo e pubblichiamo. Il Vicepresidente Nazionale, Noemi DELL’ORO e il Segretario Regione Veneto, Federica LAZZARINI, mercoledì 08 maggio 2024, hanno svolto la prima di una serie di visite in Regione Veneto. In questa primissima occasione, le nostre dirigenti si sono recate presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio Artiglieria e NBC con sede nel comune di Peschiera del Garda (VR).

Le Delegate del Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato – S.I.A.M.O. Esercito, sono state accolte in maniera cordiale dal Direttore del Parco, Col. Antonio IMBIMBO e dal suo Staff, composto da personale civile e militare, e, attraverso un accurato briefing, sono state messe a conoscenza della storia dell’infrastruttura, ma soprattutto sono state informate dei pesanti danni causati alla struttura durante l’estate 2023 a causa di un grave evento atmosferico che ha coinvolto il comune di Peschiera del Garda, con onerose conseguenze sull’Ente.

Il Parco Materiali Motorizzazione, Genio Artiglieria e NBC è una realtà unica a livello nazionale, che fornisce supporto, non solo a tutto l’Esercito Italiano, ma anche alla Marina Militare e all’Arma dei Carabinieri, qualificandolo quindi come un Reparto di “rifornimento interforze”.

Noemi DELL’ORO, Vicepresidente e Federica LAZZARINI, Segretario Regione Veneto, sono state messe a conoscenza degli interventi infrastrutturali avvenuti nell’immediato, tramite un “tour” attraverso i 23 ettari del Parco e informate delle future “ristrutturazioni” che coinvolgeranno un progetto di grandi dimensioni al fine di mettere in sicurezza l’infrastruttura e soprattutto garantire il benessere del personale militare e civile effettivo all’Ente. Grazie a questo incontro conoscitivo si è creata un’ottima sinergia e apertura al dialogo col Parco Materiali Motorizzazione, Genio Artiglieria e NBC, a cui il Sindacato S.I.A.M.O.

Esercito esprime massima disponibilità di collaborazione al fine di risolvere le problematiche riguardanti l’infrastruttura e il benessere del personale.

“Il Parco Materiali di Peschiera del Garda rappresenta un fiore all’occhiello per tutto l’Esercito Italiano” ha dichiarato il Vicepresidente.

Sappiamo che il Parco Materiali sta vivendo al momento una pesante carenza di personale che potrebbe mettere a rischio la buona riuscita e gli obiettivi di questo importante snodo logistico nazionale, per questo, afferma il Segretario Regionale Lazzarini: “Ci auspichiamo in un incremento del personale presso l’Ente, per permettere un sereno svolgimento dell’attività lavorativa, in un ambiente sano e in totale sicurezza”.

Il S.I.A.M.O. Esercito continuerà a far conoscere il proprio progetto in tutto il territorio e rimane in ascolto verso le necessità e le esigenze di propria competenza!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. ESERCITO

