Stipendi da fame in Italia, la ricetta Sapelli: “Servono sindacati più forti”

Roma, 15 mag 2024 – CHE MOLTI STIPENDI SONO DA FAME LO SI DICE DA TEMPO, MA LE PAROLE DEI POLITICI POI NON SI TRADUCONO IN OTTIMI PROPOSITI.

Segue breve ritaglio di articolo ripreso da affaritaliani.it – Scendono, rispetto al 1990, gli stipendi degli italiani in rapporto ai prezzi. Ecco tutti i motivi e le possibili soluzioni. L’intervista.

Gli stipendi in Italia sono troppo bassi. E no, questa non è la semplice lamentela di chi, nella vita, non è riuscito a entrare nel giro dei benestanti. Si tratta, infatti, della cruda realtà dei fatti, messa nero su bianco dall’Ocse. Nel dettaglio, i redditi medi degli italiani rapportati ai prezzi (salario reale), negli ultimi 30 anni circa, dal 1990 al 2020, si davvero sono abbassati.

Tra l’altro, la retribuzione media, a parità di potere d’acquisto tra tutti i Paesi del mondo, da noi è poco superiore alla soglia dei 35 mila euro. La media Ocse è però oltre i 46 mila euro. Insomma, una fotografia, questa, di un Paese non esattamente in salute su alcuni aspetti finanziari. Ma quali sono le cause di questo funereo fenomeno? L’articolo completo continua qui >>>

