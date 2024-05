Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2024 degli Ufficiali e dei Marescialli. SIULM: pubblicata la circolare 2024.

Roma, 16 mag 2024 – SIULM: Tanti negli ultimi giorni ci hanno chiesto notizie relative allo “scivolo” 2024. FINALMENTE! IL MOMENTO TANTO ATTESO È GIUNTO: L’ELENCO PERSONALE CHE ACCEDE ALLO “SCIVOLO” PER IL 2024!

Con la circolare a seguito sono state impartite le disposizioni applicative inerenti alla cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria di 60 Ufficiali e 284 Marescialli, rientranti, per il 2024, nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del C.O.M.; al riguardo, si precisa, che in ossequio alla riserva fissata al comma 1-bis nell’ambito dei posti previsti per gli Ufficiali, 30 posizioni sono da attribuire a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti. LA NUOVA CIRCOLARE LA PUOI PRELEVARE DIRETTAMENTE DAL SITO DEL SIULM, CLICCA QUI >>>

.

