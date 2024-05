PROTOCOLLO D’INTESA CONTRATTAZIONE 2022/2024

Palermo, 17 mag 2024 – Le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, ITAMIL e S.I.A.M.O. Esercito, sono liete di annunciare la firma del Protocollo d’Intesa per il periodo di rinnovo contrattuale 2022/2024, rappresentando un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di lavoro e della tutela dei diritti del personale militare.

I punti programmatici concordati riflettono l’impegno congiunto di entrambe le associazioni per affrontare le esigue risorse contrattuali e garantire una gestione oculata ed efficace delle stesse, per massimizzarne i benefici per i lavoratori militari.

L’accordo stabilito sui 12 punti programmatici elencati, rappresenta la volontà dei due sindacati maggioritari dell’Esercito Italiano e del Comparto Difesa di iniziare insieme e con coraggio un percorso sempre al fianco ed in difesa del personale e dei propri iscritti.

● Adeguamento del contratto in relazione al costo della vita e all’inflazione attuale;

● introduzione della settimana lavorativa ridotta, con orario flessibile ed esclusione del venerdì;

● applicazione di un regime di straordinario sul modello delle forze di Polizia;

● Abolizione del CFI e del CFG;

● Normative per facilitare la mobilità del personale senza penalizzare particolari categorie;

● Previdenza dedicata e studio della previsione pensionistica;

● Norme a supporto della famiglia e regolamentazione delle famiglie monogenitoriali;

● Valorizzazione del personale con concorsi e indicazione preventiva della sede di assegnazione;

● Introduzione del congedo parentale all’80%;

● Annullamento delle criticità e perequazione delle indennità operative;

● Riformulazione del FESI per maggior equità;

● Norme a tutela del personale colpito da mobbing, stalking, molestie e reati sessuali

Essendo le maggiori sigle dell’Esercito, l’alleanza testimonia la volontà dei due Sindacati di promuovere la collaborazione e l’unità all’interno delle Forze Armate, per consolidare una rappresentanza sindacale forte e coesa per garantire una voce efficace per tutti i lavoratori.

ITAMIL e S.I.A.M.O. Esercito si dichiarano aperte a tutte le sigle Sindacali a livello interforze che desiderino sottoscrivere i punti programmatici del Protocollo, accogliendo con spirito collaborativo e solidale ogni proposta finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla tutela dei diritti dei lavoratori militari.

Infine, entrambi i Segretari Generali tengono a sottolineare che la scelta del nome “I CORAGGIOSI”, nasce dalla vicenda che ha colpito il S.I.A.M.O. Esercito ed il contestuale ed immediato sostegno ricevuto in ambito difesa da parte di ITAMIL, sottolineando così il coraggio, la determinazione e la resilienza che caratterizzano entrambe le associazioni sindacali nel perseguire i valori di giustizia sociale e solidarietà militare.

ITAMIL

Il Segretario Generale

Girolamo FOTI

S.I.A.M.O. Esercito

Il Segretario Generale

Daniele LEPORE

