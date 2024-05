Agente di polizia locale 22enne muore con un colpo di pistola al cuore: stava mostrando l’arma alla fidanzata

Roma, 18 mag 2024 – Breve ritaglio di articolo ripreso da leggo.it / È morto l’agente di polizia locale di 22 anni di Mortara (Pavia) che venerdì pomeriggio era rimasto gravemente ferito da un colpo partito dalla sua pistola, mentre si trovava nelle mani della fidanzata.

Il dramma è accaduto in una villetta di Gropello Cairoli (Pavia), in Lomellina, come riportano anche i siti locali.

Il vigile è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. L’articolo completo continua qui >>>

.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.