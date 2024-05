Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, dott. Matteo PEREGO DI CREMNAGO incontra il SI.NA.M. presso Palazzo Marina.

Necessità di modifica all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei;

Necessità di revisione ed aggiornamento del quadro normativo che regolamenta le indennità militari, indifferibile per il loro adeguamento in funzione del sistema pensionistico di tipo contributivo, nonché delle voci stipendiali che concorrono alla formazione del Trattamento di Fine Servizio;

Interventi a supporto del personale e delle loro famiglie, in relazione alla mobilità dei trasferimenti nelle carriere, mediante la revisione della Legge 86/2001, prevedendo l’incremento del rimborso del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di € 1.000,00 mensili per un periodo non superiore a sessanta mesi;