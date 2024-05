Carcere Benevento, detenuti armati in rivolta: «Agenti in ostaggio, due in ospedale». Distrutta un’intera ala

Roma, 19 mag 2024 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso da leggo.it / «Detenuti armati» – «Altissima tensione» nel carcere di Benevento, dove – segnala il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe – «è in atto una violenta

rivolta da parte di alcuni dei detenuti ristretti. Una situazione incandescente, con una Sezione detentiva distrutta e due agenti di Polizia Penitenziaria feriti dai detenuti armati per fronteggiare gli Agenti».

«La situazione è molto grave», afferma Tiziana Guacci, segretario del Sappe. «Ci arrivano da Benevento segnali allarmanti di una crescente tensione, con i detenuti

comuni del quarto piano che, per futili motivi, hanno devastato la rotonda, computer, vetri e tutto quello che c’era. In prima battuta sembrerebbe che hanno preso in ostaggio dei colleghi, due sono stati accompagnati in ospedale.

La situazione è molto critica e sul posto sono presenti anche operatori delle altre forze di polizia». L’articolo completo continua qui >>>



