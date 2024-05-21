Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

RedazioneNEWS

Roma, 21 mag 2024 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO, DAL SINDACATO DEI MILITARI. CLICCANDO SUL LINK PUBBLICATO QUI SOTTO TROVATE TUTTE LE RELAZIONI E LE PROPOSTE IN MERITO AL DDL 1053 (in merito all’oggetto), IN DISCUSSIONE PRESSO LE COMMISSIONI 1 E 3 DEL SENATO, TRA CUI QUELLA DEL “SINDACATO DEI MILITARI”, L’UNICO SINDACATO CHE NON È ISCRITTO ALL’ALBO ISTITUITO DAL MINISTERO DIFESA (art. 3, L. 46/2022) E LA DIFFERENZA SI VEDE !!!

La relazione del Sindacato dei Militari la prelevi cliccando qui >>>

Tutte le altre relazioni sono disponibili qui >>> https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/documenti/58032_documenti.htm

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