SINDACATO DEI MILITARI: AI SINDACATI MILITARI PIU’ RAPPRESENTATIVI IL GOVERNO VORREBBE REGALARE 16 DISTACCHI SINDACALI E OLTRE 33.000 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO IN PIU’ DI QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE. IL MINISTRO ZANGRILLO CI DIA IMMEDIATE SPIEGAZIONI

Roma, 21 mag 2024 – Sono complessivamente 90 i distacchi sindacali e 181.713 le ore di permesso orario retribuito che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha intenzione di attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) impegnate nelle procedure per il rinnovo dei contratti di lavoro dei 295.630 appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, per l’anno 2024.

Lo si apprende dalle comunicazioni contenenti gli schemi dei decreti ministeriali di ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi sindacali tra le APCSM rappresentative del personale delle Forze Armate e delle del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per l’anno 2024 che, lo scorso 15 maggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi, ha sottoposto alle APCSM più rappresentative che entro 5 giorni, cioè oggi, dovranno eventualmente fornire le loro osservazioni. L’articolo completo lo trovi qui >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.