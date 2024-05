SIULM CHIEDE AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA PIÙ ATTENZIONE PER LA MENSA DI CAPODICHINO (NA)

Roma, 21 mag 2024 – Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SiULM), in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai suoi iscritti della base di Capodichino, evidenziò il problema del servizio mensa al Capo di Stato Maggiore Generale S.A. Goretti affinché, potesse mettere in atto un intervento migliorativo della stessa. Purtroppo la risposta ricevuta è stata:”Non risultano lamentele sul previsto registro reclami”. Precisiamo che, sia nei giorni che hanno preceduto e quelli che hanno seguito la nostra segnalazione al vertice di Forza Armata, i nostri colleghi iscritti hanno richiesto tale registro per effettuare le segnalazioni. Di contro non hanno mai ottenuto il documento previsto con questa funzione.

La scorsa settimana il Segretario Generale Interforze del SiULM Tesone Luigi ha personalmente contattato per le “vie brevi” l’UGAG, ma al posto di una soluzione è stato risposto di scrivere un apposita comunicazione.

La cosa che non si comprende è:” perché non mettere a disposizione del personale il registro reclami?”. I dubbi restano.

Il SiULM chiede trasparenza in tutte le attività, a volte si ha l’impressione che l’Amministrazione non voglia risolvere i problemi, ma siamo sicuri che sia solo un’impressione.

Ci sembra, altresì, che problematica mensa” sia una tematica che si possa risolvere ad un livello più basso. Il SIULM, ovviamente, scriverà nuovamente al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ed eventualmente anche ad un livello superiore qualora la mensa di Capodichino non migliori e/o ed il relativo “registro reclami” non dovesse essere messo a disposizione dei commensali. A malincuore dobbiamo evidenziare che una situazione semplice da gestire stia divenendo un affare complicatissimo.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

