Il SINAM Sardegna inaugura il ciclo di conferenze da Mariscuola La Maddalena, passando per Cagliari e Olbia

Roma, 22 mag 2024 – La Maddalena (OT), il 14/05/2024 si è tenuta la prima di un ciclo di Assemblee Sindacali da effettuare in Sardegna da parte della Segreteria Regionale del SINAM.

Chi ben comincia è a metà dell’opera, e non si poteva non partire dall’Istituto di formazione situato sull’isola di La Maddalena, presidio storico della Forza Armata Marina.

Presso l’Aula Magna teatro “Primo Longobardo” di Mariscuola La Maddalena, il Segretario Generale Regionale SINAM Sardegna, Alessandro Modonesi, coadiuvato dal Segretario Vicario Regionale, Nicola Molino, e dal Segretario Nazionale CP, Giuseppe Altomonte, hanno incontrato la platea della Scuola, composta dai frequentatori del Corso VFP4, gli Allievi del Corso Sergenti, i frequentatori del Corso di Abilitazione alla condotta delle Unità Costiere delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, oltre al quadro permanente.

Davanti ad una platea di circa 500 presenti, il Segretario Generale Regionale ha illustrato la breve, ma intensa, storia della nascita del Sindacato Nazionale Marina SI.NA.M., fino a giungere ai recenti decreti istitutivi, che hanno consegnato il primato della rappresentatività per la Marina Militare al SINAM.

Ha preso poi la parola il Segretario Nazionale CP, Giuseppe Altomonte, che ha scaldato la platea forte delle sue conoscenze in materia amministrativa – contabile, argomenti che stanno a cuore a tutti.

Altomonte ha sviscerato le questioni più spinose che sono venute a galla negli ultimi anni, a partire dal blocco stipendiale degli ultimi dieci anni, al mancato aumento dell’indennità di P.G., al mancato adeguamento dell’assegno funzionale per i gradi apicali del ruolo marescialli, il problema del conguaglio fiscale, il trambusto contabile per chi cambia spesso incarico bordo-terra.

La platea ha seguito con vivo interesse le parole di Giuseppe, un costante crescendo di riscontri dalla platea, che ha raggiunto l’apice quando ha toccato il recentissimo garbuglio della mancata corresponsione degli stipendi ai frequentatori del corso VFP4 degli ultimi due mesi, riscuotendo un tripudio di applausi; i partecipanti si sono alzati in piedi per tributare il giusto riconoscimento a quanto ascoltato, dimenticandosi per un attimo dei ruoli.

Una situazione surreale, già segnalata dal SINAM al Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina, informando per conoscenza il C.U.S.I., che trattata con competenza e conoscenza della materia ha scaldato i cuori dei colleghi che vivono questi e altri disagi.

E’ importante portare la voce sindacale all’interno degli istituti di formazione, lì nasce e si sviluppa la vita del militare dei ruoli non direttivi, ora che la rappresentanza militare non c’è più, bisogna acquisire, oltre la preparazione professionale che servirà durante tutta la carriera, una conoscenza di base dell’attività sindacale svolta in favore dei colleghi.

E’ di vitale importanza diffondere il verbo dei diritti e delle tutele, informando anche coloro che hanno il primo approccio con la vita militare marittima; devono sapere che ci sarà sempre un’associazione sindacale che ha come principio cardine la tutela degli interessi collettivi degli uomini e delle donne che hanno scelto questa delicata professione.

Il giorno 15/05 la delegazione del SINAM si è spinta fino al capoluogo sardo, Cagliari, per incontrare i colleghi della Capitaneria di Porto, sede di Direzione Marittima.

L’incontro di Cagliari è stato proficuo, nell’aula multimediale messa a disposizione dal Comando, si è avuto modo di incontrare i colleghi, di spiegare loro le dinamiche delle ormai consolidate realtà del mondo Sindacale militare.

Dai partecipanti si riceve sempre, oltre all’attenzione, spunti di riflessione e segnalazioni circa le criticità locali, che non fanno altro che attestare quanto sia importante la figura del Sindacato, anche come primo punto di contatto per affrontare le più disparate problematiche.

Il Segretario Generale Regionale SINAM Sardegna ha ringraziato il Comandante C. V. (CP) E. Giovanni DI NARDO, per la disponibilità e l’accoglienza della sede Cagliaritana.

Il giorno 16/05 la delegazione del SINAM ha raggiunto l’ultima tappa del giro in Sardegna, Olbia, per incontrare i colleghi della Capitaneria di Porto, sede dell’altra Direzione Marittima.

A Olbia si è parlato di tutta l’attività svolta dal SINAM, dalla nascita, fino ai recenti incontri per il rinnovo del contratto, triennio 2022-24, e dei vari incontri avuti con le Autorità politiche e i vertici di Forza Armata.

E’ altresì importante trasmettere il messaggio che i Sindacati militari sono il punto di incontro fra le mille esigenze dei colleghi e l’Amministrazione che inquadra tali associazioni quali validi interlocutori con i quali collaborare per eliminare le distanze fra gli organismi centrali e la periferia.

Il giro di incontri in terra sarda è stato formativo, ha fornito mille spunti su cui riflettere, e su cui lavorare per far crescere la nostra Organizzazione.

La Delegazione del SINAM ha ringraziato il Comandante C. V. (CP) Paolo BIANCA, per la disponibilità e l’accoglienza della sede di Olbia.

Il Segretario Generale Regionale

SI.NA.M. SARDEGNA

Alessandro MODONESI

