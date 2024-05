Roma, 22 mag 2023 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del 5-/4/2024 del SINDACATO DEI MILITARI.

Luca Marco COMELLINI e’ stato ascoltato oggi 22-5-2024 dalla procura militare di Roma.

5/4/2024. LO STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE IERI CI HA COMUNICATO DI AVER TRASMESSO ALLA COMPETENTE AUTORITA’ GIUDIZIARIA LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI CHE LO SCORSO 22 MARZO QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE HA RIVOLTO AL CAPO DI STATO MAGGIORE, GENERALE S.A. LUCA GORETTI, AL TERMINE DI UN COMPLESSO PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DEI VERBALI E DELLE DELIBERE DELLA SEZIONE AERONAUTICA DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE (COCER).

IL SINDACATO, A SEGUITO DELLE CRITICITA’ RILEVATE NELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CHE ANNOVERA TRA I SUOI COMPONENTI ANCHE UN MILITARE IN CONGEDO (AUSILIARIA), HA RITENUTO OPPORTUNO, PRIMA DI OGNI ALTRA AZIONE, CHIEDERE AL GENERALE GORETTI DI CONOSCERE LE DETERMINAZIONI CHE AVREBBE INTESO ADOTTARE IN RELAZIONE AI POSSIBILI PROFILI DI ILLICEITA’ CHE SAREBBERO POTUTI EMERGERE IN SEDE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN QUESTIONE DA PARTE DEGLI UFFICI PREPOSTI DELLA FORZA ARMATA.

LA DECISIONE DEL VERTICE DELLA FORZA ARMATA DI INVESTIRE DIRETTAMENTE L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA CONFORTA POSITIVAMENTE LA NOSTRA AZIONE SINDACALE.

MENTRE ATTENDIAMO CHE GLI ANALOGHI PROCEDIMENTI DI ACCESSO CHE HANNO INTERESSATO LE SEZIONI DEL COCER DELL’ESERCITO E DELLA MARINA SI CONCLUDANO, DIVERSAMENTE DA QUANTO HANNO DECISO IL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI E IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE HANNO NEGATO L’ACCESSO AVENDOLO RITENUTO ECCESSIVAMENTE MASSIVO, NON POSSIAMO FARE A MENO DI RICORDARE CHE LO STATO, DAL 1 LUGLIO 2018 AL 24 MAGGIO 2023, HA SPESO OLTRE 4,7 MILIONI DI EURO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ DI MISSIONE, DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO, SOLO PER I 63 MEMBRI DEL COCER.

IN RELAZIONE ALLE CRITICITA’ DA NOI RILEVATE E COMUNICATE AL GENERALE GORETTI E A QUELLE CHE ANCORA POTREBBERO ULTERIORMENTE EMERGERE DA UNA PIU’ ATTENTA VALUTAZIONE DELLA COPIOSA DOCUMENTAZIONE CHE, SE RICHIESTA, METTEREMO A DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA UNITAMENTE A QUELLA CHE ATTENDIAMO DI RICEVERE DAGLI STATI MAGGIORI DELL’ESERCITO E DELLA MARINA, CONSIDERATE LE POSSIBILI CONSEGUENZE CHE I FATTI ORA POSTI ALL’ATTENZIONE DEGLI INQUIRENTI POTREBBERO AVERE SULLA COMPAGINE MILITARE E SULLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI CHE VEDONO AL LORO INTERNO LA PRESENZA DI MEMBRI DEL COCER DELL’AERONAUTICA, INVITIAMO IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, E IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, AMMIRAGLIO GIUSEPPE CAVO DRAGONE, A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE LE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE (COCER) AL FINE DI EVITARE L’INSORGERE DI ULTERIORI COMPORTAMENTI CON POSSIBILE RILEVANZA PENALE E A VOLER DISPORRE UNA IMMEDIATA INCHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 530 DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE.

IL SEGRETARIO GENERALE, LUCA MARCO COMELLINI

COMUNICATO STAMPA DEL 5 APRILE 2024

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.