Roma, 23 mag 2024 – Pubblichiamo di seguito il Decreto firmato dal Ministro della Difesa Crosetto in data 4-4-2024, in merito ai conteggi FESI del personale dell’Arma dei Carabinieri, per l’anno 2023.



Si tratta di importi di tutto rispetto, notoriamente sempre piu’ alti del resto del personale delle altre FF.AA..

Per quanto riguarda il personale delle FF.AA. ancora non siamo a conoscenza di nulla. Ci sara’ ancora molto da attendere?

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.