Generale Mario MORI, Comunicato stampa del 22.05.2024

Roma, 23 mag 224 – Riceviamo e pubblichiamo di seguito il comunicato stampa della segreteria regionale Abruzzo e Molise del Nuovo Sindacato Carabinieri, in merito al generale Mario MORI.

“Appresa la notizia dell’avviso di garanzia, con invito a comparire per rendere interrogatorio in qualità di indagato nei confronti del Generale Mario Mori, questa Segreteria esprime la sua vicinanza nei confronti di un Ufficiale che, con il suo servizio, ha reso lustro all’Istituzione in Italia e

all’estero, sicuri che anche in questa circostanza riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.”

Il Segretario Regionale NSC “Abruzzo e Molise”

Nicola D’Agostino

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.