Operazione antimafia a Campofranco (Caltanissetta) Il plauso della segreteria regionale Usmia Carabinieri. Comunicato stampa 23 maggio 2024

Roma, 23 mag 2024 – USMIA Carabinieri esprime il più sentito apprezzamento ai colleghi del Nucleo Investigativo di Caltanissetta e della Compagnia Carabinieri di Mussomeli per l'operazione che ha portato all'arresto di nove persone finite al centro delle indagini per attività mafiose poste in essere

nel territorio di Campofranco (CL).

Gli arresti di oggi sono frutto dell’instancabile lavoro di Donne e Uomini che, con grande sacrificio personale, contribuiscono giornalmente a garantire sicurezza e giustizia.

In questo giorno di commemorazione del giudice Giovanni Falcone, nel ricordare il suo

sacrificio, sottolineiamo l'importanza del continuo e instancabile impegno dei Carabinieri nella lotta alla criminalità organizzata in Sicilia.

IL SEGRETARIO REGIONALE DELLA SICILIA

(Fabrizio Zichi)

