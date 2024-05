SIULM ESPRIME APPREZZAMENTO PER LA NOTIZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO DEI MILITARI IN ABRUZZO, MA RIBADISCE L’URGENZA DI UN FONDO NAZIONALE

Roma, 24 mag 2024 – Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SiULM) desidera esprimere il proprio apprezzamento per le recenti comunicazioni relative alla possibilità per i militari dell’Abruzzo di godere del trasporto pubblico gratuito. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento delle esigenze quotidiane degli uomini e delle donne in divisa che vivono nella regione, contribuendo a migliorare la loro qualità della vita e facilitando i loro spostamenti.

Tuttavia, il SiULM ritiene necessario ribadire, come già sottolineato nell’ambito della contrattazione presso la Funzione Pubblica, l’urgenza di istituire un fondo nazionale dedicato presso il Ministero dei Trasporti. Un tale fondo è indispensabile per garantire che tutti i Militari, indipendentemente dalla regione in cui risiedono, possano beneficiare delle stesse agevolazioni in tutta Italia.



Attualmente, esistono disparità significative tra le diverse regioni italiane in termini di attenzione e risorse destinate alle necessità dei Militari. Ad esempio, in regioni come Abruzzo, Lazio e Sicilia, i governatori hanno mostrato una grande sensibilità verso le esigenze dei Militari. Al contrario, in altre Regioni, come il Veneto, l’attenzione a queste necessità è mancante, creando una situazione di svantaggio per i Militari che vi risiedono.

Il SiULM sottolinea che i militari devono poter svolgere il proprio servizio senza essere penalizzati dalla mancanza di supporto regionale. Un fondo nazionale costituirebbe una soluzione equa e uniforme, assicurando che tutti i Militari abbiano accesso alle stesse opportunità di trasporto pubblico, indipendentemente dalla regione di residenza.

Pertanto, il SiULM continuerà a sostenere con forza l’istituzione di un tavolo di lavoro Stato-Regione-Sindacati per risolvere le varie problematiche e cancellare le differenze esistenti in questo momento. Solo attraverso un impegno coordinato e una visione nazionale sarà possibile garantire che tutti i Militari italiani ricevano il sostegno che meritano, ovunque essi risiedano.

In conclusione, mentre il SiULM accoglie con favore i progressi fatti in Abruzzo, rinnova il suo appello per una soluzione più ampia e inclusiva che possa risolvere le disparità attualmente esistenti e offrire un sostegno equo a tutti i membri delle Forze Armate italiane.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

