Disastro di Praialonga-Cutro-Simeri. Finanzieri da eroi a “pregiudicati”. Il SIAF scrive al Presidente del Consiglio ed ai Ministri.

Roma, 30 mag 2024 – Il SIAF nell’alveo delle prerogative sindacali a tutela dei diritti e interessi legittimi dei personale della Guardia di Finanza la scrivente Organizzazione Sindacale intende rappresentare il proprio sgomento e, altresì, la difficoltà nel tradurre in parole il sentimento di marezza, declinato inevitabilmente con la presente, in un forte disappunto, circa la condanna

emessa nei confronti di due appartenenti alla Guardia di Finanza impegnati nelle operazioni di soccorso ad un natante con 20 migranti a bordo, il 30 agosto del 2020 nel tratto di mare tra Praialonga e Simeri, in Calabria, con il bilancio di quattro morti a causa di alcune fatalità.

Come é noto, il fenomeno emergenziale testè citato, fotografa uno spaccato triste della realtà del tempo che stiamo vivendo e ritrae in maniera indelebile migliaia di uomini e donne in fuga da territori martoriati da guerre e carestie, e altresì, in maniera forse più sfocata, l’immagine dei soccorritori.… Clicca qui e continua a leggere

