“Buone notizie per i pensionati, da lunedì l’assegno è più pesante”, così la Rai venerdì 31 maggio. Un aumento che non esiste!

Roma, 1 giu 2024 – Shock al programma Restart di Rai 3: annunciato un aumento delle pensioni che non esiste. DAL SITO MONEY.IT – Quando ieri un amico, pensionato, mi ha chiamato per chiedermi delucidazioni sull’aumento delle pensioni di giugno annunciato a gran voce dal programma Restart in onda su Rai 3 non volevo crederci.

D’altronde chi ci segue con costanza sa che da tempo ci battiamo contro le fake news sulle pensioni, diffuse da chi sfrutta il desiderio dei pensionati italiani di avere più soldi sull’assegno per fare qualche visualizzazione in più. Tant’è che ogni mese viene annunciato sempre il solito aumento: gli arretrati della rivalutazione (l’adeguamento degli importi al costo della vita) e il taglio dell’Irpef.

Come più volte abbiamo spiegato, e ci torneremo ancora nel prosieguo dell’articolo, non è così visto che l’Inps ha provveduto da tempo ad adeguare tutti gli assegni. Nessun aumento è quindi in programma.

Di diverso parere la conduttrice di Restart, Annalisa Bruchi, che nella puntata andata in onda il 31 maggio (che potete facilmente reperire su RaiPlay) ha annunciato a partire dal prossimo lunedì un aumento delle pensioni.

Incuriosito dalla segnalazione ho deciso di rivedere la puntata, confidando che probabilmente il mio amico avesse frainteso. Eppure non era così, come si evince fin dalle prime battute del programma.

“Buone notizie per i pensionati, da lunedì l’assegno è più pesante”, così Annalisa Bruchi ha aperto la puntata di Restart di venerdì 31 maggio, dando il via a circa 20 minuti di inesattezze sulle pensioni. I presunti aumenti, come immaginavo, sono merito della rivalutazione e della riforma dell’Inps, ma come anticipato non è assolutamente vero.

Eppure in studio questa notizia viene accolta con notevole entusiasmo, tanto che viene mandato in onda un servizio in cui vengono informati i pensionati dell’aumento imminente, con tanto di lettura delle cifre.

A chi 20, a chi 50, a chi 80 euro lordi, con i diretti interessati che ovviamente non possono far altro che essere entusiasti di un tale aumento, pur sottolineando che non è abbastanza visto che spesso le pensioni percepite non superano neppure i 1.000 euro.

Sono proprio le parole di questi pensionati che dovrebbero far capire che quando si parla di pensioni lo si dovrebbe fare nella maniera più preparata possibile, senza illudere chi periodicamente deve gestire ogni minimo euro per non rischiare di arrivare senza alla fine del mese.

Tant’è che c’è chi spiega che con i soldi in arrivo ci comprerà le scarpe, chi invece ci pagherà le bollette. Davanti lo schermo spero che prima o poi qualcuno gli dica che non è assolutamente così, che si sta parlando del nulla. Ma nessuno lo fa.

Ma d’altronde la conduttrice del programma anziché parlare di cedolino di pensione menziona, per ben tre volte, la busta paga, a conferma del pressapochismo con cui viene trattato l’argomento.

