Prima storica Assemblea del SI.NA.M. nelle Marche alla presenza del Direttore Marittimo.

Roma, 5 giu 2024 – Ancona, 30 maggio, si è tenuta la prima storica assemblea del Sindacato Nazionale Marina nelle Marche. Un evento che ha registrato una grandissima partecipazione di militari e un notevole interesse per le tematiche affrontate.

L’incontro è stato presenziato dal Direttore Marittimo, Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo Vitale, il quale ha interagito attivamente con i dirigenti regionali e nazionali.

La sala era gremita di militari, con il Direttore Marittimo che si è confrontato con il Segretario Generale Regionale, Alessandro Lippo, e il Segretario Nazionale CP, Giuseppe Altomonte, intervenuto in collegamento online dalla Calabria.

All’incontro hanno partecipato quasi tutti i membri del Consiglio Direttivo Regionale SINAM Marche, capitanati dall’immancabile supporto del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, Marco PICCINNO.

Durante l’assemblea, sono state discusse molte tematiche rilevanti, tra cui:

La Legge 46/2022 che ha riconosciuto la libertà dell’attività sindacale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare.

Le competenze dei sindacati nella tutela del personale e i divieti, come quello di sciopero e di competizione elettorale.

La situazione attuale della contrattazione economica che vede, per la prima volta nella storia, i Segretari dei Sindacati militari seduti al tavolo con il Ministro della Difesa e della Funzione Pubblica.

La problematica dei Luogotenenti riconosciuti nel ruolo direttivo, ma ancora privi del corrispondente assegno funzionale, con una disparità retributiva significativa rispetto agli ufficiali di pari anzianità.

Lo status dei volontari e la problematica degli straordinari, con richieste di riforme per una maggiore attribuzione degli emolumenti accessori verso i graduati.

Temi relativi alla sfera amministrativa e previdenziale.

Inoltre, sono state evidenziate le attività svolte recentemente dalla Segreteria Regionale SINAM Marche, come il bus navetta avviato dalla Direzione Marittima di Ancona per il personale pendolare e la convenzione a favore degli iscritti con il Movimento Consumatori delle Marche.

L’assemblea ha suscitato notevole interesse e curiosità tra i presenti, che hanno posto numerose domande.

Prima di lasciare l’assemblea per impegni istituzionali, l’Ammiraglio Ispettore, Vincenzo Vitale, si è complimentato con il Segretario Regionale per l’organizzazione dell’evento e per la professionalità con cui sono stati esposti gli argomenti.

La prima storica assemblea nelle Marche è stata quindi un successo oltre ogni aspettativa, con molti militari presenti che hanno deciso di iscriversi al sindacato.

Rivolgiamo un saluto e un particolare ringraziamento al Direttore Marittimo delle Marche, A.I. (CP) Vincenzo VITALE, per la disponibilità e l’accoglienza.

Il Segretario Generale Regionale SINAM Marche

Alessandro LIPPO

