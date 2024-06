SIULM CHIEDE PARITÀ DI TRATTAMENTO PER IL PERSONALE MILITARE: RICHIESTA AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

Roma, 5 giu 2024 – Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SiULM) ha recentemente avanzato una richiesta formale al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, sollecitando un intervento urgente per garantire parità di trattamento tra il personale militare nei diversi enti dell’Aeronautica Militare.

La questione sollevata riguarda la disparità esistente tra i Reparti nella organizzazione dei servizi armati di caserma su 24 ore. Ciò ha creato significative differenze nelle opportunità offerte ai Militari.

In alcuni Enti dell’Aeronautica, infatti, i servizi vengono svolti in H24, ma in altri tale tipologia non è stata ancora concessa. Questo fa scaturire una situazione di diseguaglianza che causa forte malcontento e maggiori disagi tra il personale escluso da questa possibilità.

Il SIULM ritiene che queste disparità di trattamento compromettano il morale dei militari.

Siamo altresì certi che non è intenzione della massima autorità della F.A. permettere che si verifichino ancora queste disparità di trattamento.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

