FESI 2023. La situazione

1. E’ stato trasmesso agli uffici della ragioneria del Dicastero Difesa il decreto del Ministro della Difesa per l’erogazione del FESI (compensi per l’efficienza dei servizi istituzionali).

2. Il decreto in parola, firmato il 3 giugno dall’On. Guido Crosetto sarà diramato dopo il previsto visto di conformità (entro venerdì 7 giugno) per poi essere trasmesso alle relative strutture amministrative per l’erogazione del compenso.

Per quanto concerne, invece, la predisposizione del FESI 2024 questa Associazione Sindacale, come già comunicato in sede di incontro con il Sig. Ministro della Difesa e ribadito in sede di contrattazione presso la Funzione Pubblica, predisporrà tutte le azioni necessarie a prevedere l’adeguata allocazione di risorse al fine di omogeneizzare il compenso in parola con quanto percepito dal personale del comparto sicurezza (€ 1200/1400).

Stante la particolare rilevanza dell’informazione e le molteplici istanze di chiarimento pervenute dal personale militare (anche non iscritto), la Segreteria Generale del Sindacato ha predisposto, in via eccezionale, la diramazione pubblica della presente comunicazione riservata agli iscritti.