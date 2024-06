Il SI.NA.M. Campania segnala alla Direzione Marittima di Napoli il forte ritardo nella somministrazione dei Buoni Pasto al personale militare in servizio in Campania

Napoli, 6 giu 2024 – – La Segreteria Regionale SI.NA.M. Campania nella costante attività di tutela dei propri iscritti segnala alla Direzione Marittima della Campania la mancata corresponsione dei buoni pasto al personale militare da inizio anno.

Numerose sono state le segnalazioni pervenute alla Segreteria Regionale campana del SI.NA.M., in ordine alla problematica della mancata corresponsione dei buoni pasto elettronici, che ha provveduto a verificare immediatamente se la problematica avesse un carattere locale/regionale o a fattor comune con altre Direzioni Marittime.

Appurato che il gravoso disagio vissuto da tutto il personale militare in servizio nella Direzione Marittima della Campania, provocato per l’appunto dalla mancata corresponsione dei buoni pasto sin dal mese di Dicembre 2023, si è provveduto a inoltrare una segnalazione al Comando della Direzione Marittima di Napoli, con la quale sono stati anche richiesti i dovuti chiarimenti in merito, considerata la competenza normativa del SI.NA.M.

La segnalazione di specie assume un particolare rilievo anche in considerazione del periodo storico particolarmente difficile, vissuto dal personale militare, dal punto di vista economico dove i colleghi sono stretti dalla morsa dell’inflazione e degli stipendi fermi al palo da oltre dieci anni, con notevole perdita del potere d’acquisto.

Pertanto in un contesto così critico appare assurdo chiedere ai colleghi di sobbarcarsi anche il carico di anticipazione dei costi inerenti ai pasti, considerato, per altro, che comunque non recupereranno in virtù del valore irrisorio attuale del buono pasto di soli € 7,00.

Confidiamo in una rapida quanto più tempestiva risoluzione della problematica in parola, in modo da consentire ai colleghi di poter recuperare le spese dei pasti già sostenuti da quasi sei mesi, auspicando che successivamente la distribuzione sia messa a regime, con una pronta erogazione degli stessi, nei mesi che verranno.

Il Segretario Generale Regionale SINAM Campania

dr. Luigi DI MARINO

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.