La nave da crociera Costa Magica dal prossimo 9 giugno stazionerà nel porto di Brindisi operando come hotel galleggiante per la forze di Polizia impegnato durante il G7 in Puglia.

Roma, 6 giu 2024 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso da shippingitaly.it / Lo ha confermato a SHIPPING ITALY la società di brokeraggio navale Ferrando & Massone (che è stata Platinum Sponsor del Business Meeting Traghetti e ro-ro di Napoli):

“Abbiamo noleggiato direttamente al Ministero degli Interni – fanno sapere i fratelli Guido e Luca fertonani – la nave Mykonos Magic (ex Costa Magica) da una compagnia liberiana facente parte del gruppo Seajets.

Sulla nave verrànno alloggiate le forze dell’ordine (Polizia di Stato) per tutto il periodo del G7.

I rappresentanti del Ministero e della Polizia circa due mesi fa avevano ispezionato la nave insieme ad un’altra unità da crociera, la Queen of the Oceans, ed entrambe erano state accettate ma alla fine si è optato per quella più grande. La nave arriverà a Brindisi nella primissima mattinata del 9 giugno e vi rimarrà sino al pomeriggio del 17 giugno al termine di tutte le operazioni legate al G7.

Ogni cabina avrà al massimo due passeggeri; verranno somministrati, sempre a carico dell’armatore, tre pasti giornalieri per circa 2.600 persone al giorno”. L’articolo completo continua qui >>>



.

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.