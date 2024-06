Criticità legate alla libera circolazione sui mezzi regionali di trasporto per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine nella Regione Calabria

Roma, 7 giu 2024 – Il SIAF scrive al Presidente ed all’Assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Calabria.

Il SIAF nell’alveo delle prerogative sindacali a tutela dei diritti e interessi legittimi del personale della Guardia di Finanza, intende voler rappresentare il proprio rammarico circa il mancato finanziamento, con specifiche risorse, della previsione normativa, già in essere da anni nella Regione Calabria, che permette la libera circolazione a favore di tutte le Forze dell’Ordine, compresa la Guardia di Finanza, al fine di concorrere a garantire la sicurezza dei trasporti.

Prior in tempore potior in jure: in effetti, partendo dalla L. regionale nr.23 del 7 agosto 1999 e successive modifiche nel 2004, con L. regionale nr.36, tutte le forze di polizia, in ragione della tutela della sicurezza pubblica, hanno diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto locali.

Proprio in relazione al latinorum, che nella sua evidenza spiega la ratio legis che si fonda sul diritto alla libera circolazione gratuita delle forze dell’Ordine, ovvero ‘’…sull’incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo…’’... Clicca qui e continua a leggere

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.