I SINDACATI ESERCITO FACCIANO SQUADRA. L.R.M. INVITA AL CONFRONTO COSTRUTTIVO SUI TEMI CARI AL PERSONALE

Roma, 8 giu 2024 – L’importanza del confronto e dell’unione sui temi condivisi è da sempre una priorità per Libera Rappresentanza dei Militari. A tal proposito L.R.M. ha contattato nei mesi scorsi tutti i Segretari Generali dei Sindacati Esercito ed è in contatto per azioni condivise con i Sindacati del panorama Comparto Difesa.

Andare uniti sui temi cari ai nostri iscritti, senza farsi prendere dalla tentazione della cura del proprio “giardinetto” potrà dare a tutti noi, Sindacati giovani in termini di numeri, ma forti se uniamo le nostre forze, buone probabilità di riuscita rispetto alla fase contrattuale che si sta svolgendo proprio in queste settimane.

Libera Rappresentanza dei Militari non si è soffermata a coinvolgere le sole sigle rappresentative a livello nazionale ma ha invitato in questi mesi anche i Segretari e Presidenti delle Sigle che non hanno superato lo sbarramento previsto dalle norme, a collaborare facendosi promotrice delle esigenze che i loro iscritti hanno rappresentato.

Questa decisione da parte di L.R.M. fonda le radici sulla consapevolezza che andare in ordine sparso non solo può ripercuotersi sul buon esito delle istanze formulate presso la Funzione Pubblica ma, inevitabilmente, farebbe il gioco di chi ci vuole divisi e poco incisivi.

In un’ottica quindi di sano confronto su temi e proposte che vadano a vantaggio di tutto il personale militare, mettendo da parte ciò che divide argomentandone i motivi e concentrandosi su temi condivisibili e che si possano portare avanti in maniera unitaria, L.R.M. grazie alla collaborazione di Radio Radicale e della rubrica “Cittadini in Divisa” ha invitato ad un sereno confronto sui temi i Segretari Generali Sindacati SIAMO Esercito ed ITAMIL Esercito Lunedì 10 Giugno.

Con l’auspicio che si comprenda l’importanza del confronto e della comunanza di intenti sui temi che portino effettivo vantaggio al nostro personale ci si augura la loro partecipazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Marco Votano