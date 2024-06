INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. EQUITA’ E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Roma, 8 giu 2 024 – La scrivente O.S. desidera portare all’attenzione delle autorità competenti un’evidente criticità inerente gli incentivi per le funzioni tecniche nell’ambito dei contratti pubblici, come sancito dal nuovo Codice degli Appalti, in quanto riteniamo fondamentale garantire equità e valorizzazione del personale, evitando eventuali esclusioni apparentemente ingiustificate.

In particolare, ci preoccupa la possibile esclusione di Maggiori e Tenenti Colonnelli dal novero del personale incentivabile, nonostante svolgano funzioni delicate e ad alto livello di responsabilità.

Riteniamo opportuno, oltre che equo e funzionale per l’amministrazione, che queste figure siano incluse tra i soggetti incentivabili, affinché l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa non ne risentano.

Inoltre, evidenziamo l’assenza della copertura assicurativa del personale, in quanto è ormai d’uso comune che, coloro i quali si trovano a gestire appalti complessi e delicati sono costretti a sottoscrivere di propria iniziativa una polizza professionale al fine di tutelare al meglio i propri interessi.

Altra questione portata all’attenzione delle Autorità di Vertice riguarda la necessità di garantire piani formativi adeguati, come richiesto dal nuovo Codice degli Appalti e, in ragione di ciò, il SIAMO Esercito auspica l’attuazione di provvedimenti concreti per assicurare il costante aggiornamento del personale e la copertura assicurativa dei rischi inerenti alle funzioni tecniche e amministrative.

Chiediamo, pertanto, che vengano inclusi Maggiori e Tenenti Colonnelli tra i soggetti incentivabili, la corresponsione dei compensi previsti e la garanzia di una copertura assicurativa del personale, oltre all’implementazione di piani formativi dedicati.

Il SIAMO Esercito rimane sempre al fianco del personale militare, rappresentando chiaramente ed in modo diretto le necessità che emergono in Forza Armata.

IL DIRETTIVO NAZIONALE – S.I.A.M.O. ESERCITO

