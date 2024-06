G7, USIF: “ALLOGGI INDECENTI E POCHI SPICCIOLI PER IL PERSONALE IN DIVISA”

Roma, 10 giu 2024 – “Condizioni alloggiative indecenti e qualche spicciolo per gli straordinari. È un G7 amaro per le donne e gli uomini in divisa che si occuperanno di garantire la sicurezza durante il vertice in Puglia. Già nell’ambito del primo tavolo tecnico presso la Funzione Pubblica, in occasione dell’incontro per il rinnovo del contratto, USIF aveva rivendicato l’assenza di risorse per la gestione di eventi del genere.

Venivamo, infatti, dal G7 a Capri quando per il personale in divisa, che si è occupato della sicurezza, sono state negate le indennità accessorie, quindi il pagamento degli straordinari. In quella circostanza, almeno, le condizioni alloggiative sono state decenti.

Per Brindisi, invece, sono stati trovati i fondi per gli straordinari che, però, basteranno per un massimo di 4 ore al giorno e per un totale complessivo massimo di 36 ore per l’intero evento. Di contro, la situazione alloggiativa è indecente, drammatica e davvero mortificante. Per questo motivo siamo indignati, perché non riteniamo giusto che le forze di polizia debbano essere trattate in questo modo.

Ore di attesa e tutti ammassati già nelle primissime operazioni di check-in per salire sulla nave “Mykonos Magic” ex Costa magica, adibita per l’occasione a struttura alloggiativa per il personale che, una volta a bordo, si è ritrovato di fronte ad uno scenario raccapricciante: servizi igienici inutilizzabili a causa della fuoriuscita di liquami, materassi divelti, allagamenti e infiltrazioni di diversa natura, sia nelle stanze sia lungo i corridoi e spazi comuni, rifiuti e altro materiale di ogni genere ovunque; non di minore inefficienza e gravità risulta essere la somministrazione alimentare: numerose segnalazioni riguardano alimenti deteriorati ed ammuffiti.

USIF si è già attivata a livello governativo, con una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai tre Ministri di riferimento per denunciare le gravi carenze logistiche e non solo in cui versa il personale impiegato nell’evento.

Le precarie condizioni alloggiative ed igienico sanitarie sono state prontamente segnalate dal nostro Segretario Regionale Usif Puglia, Angelo Delcuratolo, che ha potuto constatare sul campo quanto sopra descritto”.

Lo comunica, in una nota, la Segreteria Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

