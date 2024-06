Indecorose condizioni alloggiative del personale inviato in missione a Brindisi in occasione del G7. Il SIAF scrive al Presidente del Consiglio ed ai Ministri e rivendica un intervento urgente del Comandante Generale.

Roma, 11 giu 2024 – Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, il SIAF non può esimersi dal parteciparVi il profondo sconforto che si mescola all’indignazione, che sta vivendo il personale delle Forze di Polizia e, tra questi, del Corpo, inviato in missione a Brindisi da diverse parti d’Italia, per garantire la sicurezza dei Capi di Stato e di Governo in occasione del G7. Personale, che é partito dai reparti di appartenenza anche alle quattro del mattino e giunti a Brindisi dopo un estenuante viaggio, a tarda sera non solo non é riuscito a trovare una sistemazione decente, ma ha dovuto prendere atto di essere stato alloggiato su una nave in condizioni vergognose……………………. Clicca qui e continua a leggere

Illustrissimo Signor Comandante Generale, il SIAF non può esimersi dal parteciparLe il profondo sconforto che si mescola all’indignazione, che sta vivendo il personale del Corpo inviato in missione, da diverse parti d’Italia, per garantire la sicurezza dei Capi di Stato e di Governo in occasione del G7 che si terrà a Brindisi. Personale, che é partito dai reparti di appartenenza anche alle quattro del mattino e giunti a Brindisi………………….. Clicca qui e continua a leggere

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.