SIULM – G7 A BRINDISI: UNA FINESTRA SULLA CRISI DEL DIALOGO TRA GLI STATI MAGGIORI E I SINDACATI MILITARI

Roma, 11 giu 2024 – Il vertice del G7 a Brindisi non è solo un evento di rilievo internazionale, ma anche uno specchio che riflette i profondi problemi di dialogo persistenti tra gli Stati Maggiori e i Sindacati Militari.

La storia del “marchese del grillo” si ripete ogni giorno, le situazioni logistiche ed organizzative lamentate a Brindisi sono frutto del NON dialogo, del NON considerare le proposte dei Sindacati oppure mesi di studio SENZA trovare alcuna soluzione.

Urge un intervento della politica che stabilisca un organo terzo, NON MILITARE, che faccia superare il muro di gomma contro il quale i sindacati si scontrano per tutte le tematiche che riguardano gli uomini in divisa. Esempio, ricongiungimento, tutela della famiglia, turnazioni, straordinari, legge 104, trasferimenti, vestiario, indennità, contrattazione di secondo livello ecc..

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

