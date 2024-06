L’ITALIA E GLI ITALIANI DALLA PARTE GIUSTA! G7, Zelensky: “Chiaro sostegno all’Ucraina. Nuovo pacchetto di aiuti dalla Meloni”

Roma, 13 giu 2024 – Pubblichiamo d seguito un breve ritaglio di ticolo ripreso da iltempo.it / «Vertice del G7. Chiaro sostegno all’Ucraina, al diritto internazionale e alla pace giusta.

Ogni giorno rafforziamo le nostre posizioni e aggiungiamo forza alla nostra difesa della vita. Ogni incontro serve all’Ucraina per ottenere nuove opportunita di vittoria. Grazie a tutti i nostri partner».

Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodomir Zelensky postando un video del suo arrivo a Borgo Ignazia, in Puglia, dove si e aperto il G7.

«Ho avuto un incontro produttivo con Giorgia Meloni e ho ringraziato l’Italia per il suo sostegno militare, finanziario e umanitario all’Ucraina». Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che con la premier ha discusso «i prossimi passi della nostra cooperazione in materia di difesa, compreso il contributo dell’Italia al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell’Ucraina e la preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari». L’articolo completo continua qui >>>

