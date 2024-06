Carburante, sequestrati 28 mila litri in un distributore: il diesel troppo infiammabile, la benzina di scarsa qualità

Roma, 17 giu 21024 – Si pubblica di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso da leggo.it / Sono stati messi sotto sequestro 28 mila litri di carburante in un distributore in provincia di Como per irregolarità nella composizione chimica, che rendeva in particolar modo il diesel estremamente infiammabile. La guardia di finanza ha messo i sigilli a 25 erogatori e sequestrato 27 mila litri di gasolio più altri 1.000 di benzina.

I controlli

Finanzieri e funzionari doganali hanno effettuato dei controlli presso il distributore impiegando il Laboratorio Chimico Mobile Adm, grazie al quale hanno potuto condurre le analisi direttamente nell’area di servizio. Dopo i primi risultati, già allarmanti, i campioni sono stati inviati al Laboratorio Chimico di Milano che, con procedura d’urgenza, ha effettuato nuove analisi. L’articolo continua qui >>>

