Trovato morto il presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano

Roma, 17 giu 2024 – Pubblichiamo di seguito un breve ritaglio di articolo ripreso da ANSA.IT / Avrebbe lasciato un biglietto di addio prima di togliersi la vita in cui farebbe riferimento ad una mancanza di senso della sua vita dopo la recente scomparsa della moglie.

È morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri.

Era nato a Torino nel 1953. Graziano è morto stamani nella sua casa di Roma, la stessa in cui aveva vissuto con la moglie, Maria Luisa Lanucara scomparsa alcuni mesi fa. Una morte, dice chi conosceva la coppia, che aveva profondamente cambiato la vita del presidente di Fincantieri. La coppia non aveva figli. Sulla morte di Graziano le indagini sono affidate ai carabinieri e l’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio. Non è ancora chiaro quando saranno celebrati i funerali, ma sembra certo che ad occuparsi della cerimonia sarà l’Esercito. L’articolo continua qui >>>



