FESI: IN BUSTA PAGA A LUGLIO 2024

Roma, 20 giu 2024 – In questi ultimi giorni sono giunte numerose richieste da parte del personale iscritto volte ad avere garanzia sul pagamento del FESI 2023 nel cedolino di luglio p.v..

Come di consueto, al fine di evitare comunicati di tipo esclusivamente propagandistico, prima di dare delle certezze, abbiamo atteso di avere conferma sull’avvenuta registrazione del decreto da parte dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa, passaggio necessario per garantirne il pagamento.

Con soddisfazione, abbiamo appreso che in data odierna è avvenuta la registrazione e che le articolazioni preposte della Forza Armata, salvo imprevisti, procederanno all’inserimento di quanto spettante sul prossimo cedolino di luglio.

Non resta quindi che attendere fiduciosi, auspicando che l’impegno profuso porti anche al pagamento della seconda quota relativa al FESI 2022 che, ingiustificatamente, sembra caduto (non per noi!) nel dimenticatoio.

Sarà nostra cura monitorare l’evolversi degli eventi e tenervi aggiornati al fine di promuovere la risoluzione di eventuali criticità.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.