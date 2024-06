Roma, 20 giu 2024 – SIULM: Un impegno per migliorare le mense in tutta Italia, con focus su Capodichino e Furbara**Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari (SIULM) sta portando avanti una campagna mirata a migliorare le condizioni delle mense militari in tutta Italia. In questa fase, il nostro impegno si concentra in particolare sulle situazioni critiche lamentate dai nostri iscritti presso le basi di Capodichino e Furbara.

Le mense rappresentano un elemento fondamentale della vita quotidiana nelle basi militari. Non si tratta solo di fornire nutrimento, ma anche di garantire un ambiente in cui i militari possano trovare un momento di ristoro e socializzazione durante le loro giornate spesso intense e impegnative.

Non è impossibile fornire un buon servizio anche perché nei nostri diversi giri presso le basi abbiamo potuto apprezzare il rancio fornito al 61° Stormo di Lecce, al 22º Gr. DAMI di Licola e al 70° Stormo di Latina. Il Sindacato SIULM non vuole solo stigmatizzare, ma anche lodare dove è svolto un buon servizio. Le basi di Capodichino e Furbara sono recentemente salite all’attenzione del SIULM per una serie di problematiche legate alle loro mense.

Tra le questioni sollevate ci sono state segnalazioni di qualità del cibo non all’altezza degli standard previsti, il non facile accesso al registro reclami per Capodichino e per quanto riguarda Furbara una situazione non pensabile, a quanto ci viene riferito, più del 60% non si reca più a mensa, come si nutrono i militari di Furbara?

Per affrontare efficacemente queste problematiche, il SIULM ha formalmente richiesto l’accesso agli atti e ai documenti che si riferiscono alla gestione delle mense in queste basi. Questa iniziativa ha lo scopo di ottenere una visione chiara e dettagliata delle condizioni attuali e dei contratti in vigore, al fine di valutare tutte le azioni necessarie per garantire un servizio all’altezza delle aspettative e delle necessità dei militari. Le prossime azioni del SIULM una volta ottenuta la documentazione, il SIULM analizzerà attentamente ogni aspetto della gestione delle mense.

L’obiettivo è identificare le aree che hanno bisogno d’interventi urgenti e proporre soluzioni. Il nostro impegno non si limita solo a Capodichino e Furbara. Il SIULM è determinato a estendere questo processo di verifica e miglioramento a tutte le mense militari in Italia. Vogliamo assicurarci che ogni base possa contare su servizi di ristorazione che rispettino standard elevati di qualità, igiene ed efficienza.

IL SEGRETARIO NAZIONALE DEL SiULM

Dottor LUIGI TESONE

